От коронавируса скончались еще шесть волгоградцев: четыре женщины и двое мужчин

Фото администрации Волгограда.

К сожалению, коронавирус продолжает уносить жизни волгоградцев. Сегодня, 20 декабря, в смертельную статистику COVID-19 добавилось еще шесть наших жителей. Итого, с начала пандемии в Волгоградской области от ковида умерли уже 405 человек.

Сегодня смерть от COVID-19 подтвердили у четырех женщин и двух мужчин. Самому младшему из этих умерших было всего 46 лет. Мужчина из Волгограда, как уточнили в оперативном штабе, страдал хроническим заболеванием эндокринной системы, и обратился в больницу только через три дня после начала заболевания. И хотя его сразу госпитализировали в 4-ю больницу, спасти его не удалось.

Не справились с коронавирусом и еще две волгоградки: одной женщине было 52 года, другой – 62. Первую лечили сначала амбулаторно, потом в 4-й больнице, но из-за хронического заболевания органов дыхания вирус оказался для нее смертельным. 62-летняя волгоградка обратилась за медпомощью только спустя 4 дня после начала заболевания и упустила время. Также, как и 69-летняя жительница Волжского, которая 10 дней пыталась лечиться дома самостоятельно, а когда ее на «скорой» привезли в ГКБ №3, было уже поздно. Упустила течение болезни и 65-летняя жительница Киквидзенского района, которая только через неделю обратилась за медпомощью. Как и у 62-летнего мужчины из Котовского района у всех у них были хронические заболевания сердечно-сосудистой системы.