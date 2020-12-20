Волгоградцы за десять матчей выпили на стадионе 12 тысяч напитков

На футболе, конечно, всегда жарко, но осенью без горячих напитков на трибунах не посидишь. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Футболисты «Ротора» ушли на зимние каникулы, и на «Волгоград Арене» решили подвести первые итоги выступления клуба в РПЛ. Итак, первую половину сезона волгоградцы завершили на 13-м месте. Было сыграно 10 матчей, забито было 17 голов, показано 78 желтых и 4 красные карточки. Наши игроки заработали четыре пенальти, три из которых успешно реализовали. Волгоградские болельщики тоже внесли свой вклад. По данным transfermarkt.ru, «Волгоград Арена» вошла в «тройку» самых посещаемых стадионов страны этого года. Матчи посетили 103 159 человек (из них 83 032 - в рамках Премьер-Лиги).

Подвели на «Волгоград Арене» и гастрономические итоги года. Ведь фанаты так рьяно болеют за нашу команду, что без «подкрепления» сил не обойтись. Так вот за 10 матчей болельщики выпили на стадионе 12 тысяч прохладительных напитков, чая и кофе. А самое популярное блюдо у фанатов – хот-дог: их было съедено 3155 штук. Кроме того, болельщики съели 1794 бургера «Цезарь» и 1541 пончик.