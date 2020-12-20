Владелец скандальной стройки в центре Волгограда взыскал с мэрии миллион рублей

Изначально, здесь должна была быть 6-этажная гостиница, но вырос небоскреб, погрязший в судебных тяжбах. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Гостиница на Предмостной площади в центре Волгограда (у «Современника», - примечание автора), которую должны были сдать еще к ЧМ-2018, но не достроили по сей день, опять в центре судебного разбирательства. На этот раз владелец долгостроя – компания ООО «Земля Профи» (одним из учредителей которой является бывший депутат Волгоградской областной думы Станислав Коротков) выиграла в Арбитражном суде иск у мэрии Волгограда. И теперь департамент муниципального имущества Волгограда отдаст этой стройкомпании почти миллион рублей. Если точнее: 985 тысяч рублей – проценты за пользование чужими деньгами, и 22,7 тысяч рублей – расходы по оплате госпошлины.

Как следует из материалов дела, представленных на сайте Арбитражного суда, эти деньги администрация Волгограда вернет владельцам долгостроя за несвоевременное исполнение ранее вынесенного судебного акта. Напомним, что в январе 2020-го компания «Земля профи» взыскала через суд с мэрии более 30 миллионов рублей – переплаты за аренду земельного участка.

Отметим, что изначально земельный участок был выдан в аренду фирме «Агроснаб» под строительство гостиницы высотой в 6 этажей. Потом участок оказался в собственности компании «Земля профи», которая и построила в центре города вместо гостиницы 19-этажный небоскреб с подземной парковкой на 600 мест.