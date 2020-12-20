На трассе Москва-Волгоград столкнулись КАМАЗы с зерном: водитель погиб

Фото из архива КП.

Во второй половине дня 20 декабря трасса Р-22, которая проходит через Михайловку Волгоградской области, застыла в огромной пробке. Виной затора стала жуткая авария с участием двух грузовиков. Столкнулись два груженых «КАМАЗа». К сожалению, один из водителей погиб на месте ДТП.

- Авария произошла на 762-м километре трассы Р-22. Два «КАМАЗА», груженные зерном, следовали в попутном направлении. Обе машины и оба водителя - из Ставропольского края. Один из дальнобойщиков не выдержал дистанцию и на скользкой дороге грузовик врезался в тяжеловес, едущий впереди, - рассказывают «КП-Волгоград» подробности случившегося в пресс-службе ГУ МВД по региону.

К сожалению, скорость у грузовиков была высокой и от удара кабину «КАМАЗа» расплющило о борт длинномера его коллеги. 46-летний водитель погиб на месте до прибытия кареты «скорой» помощи.

От удара покорежило и борт с грузом, вследствие чего часть зерна высыпалась на дорогу.

Сейчас на месте аварии работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства смертельного ДТП устанавливаются.