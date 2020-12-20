Волгоград бьет рекорды по коронавирусу: плюс 129 заболевших за сутки

Среди новых пациентов 32 ребенка и 63 пожилых человека. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Темп распространения коронавируса в Волгоградской области к 20 декабря заметно снизился, но количество новых случаев, которые выявляют в регионе ежесуточно, все еще большое. Так, за последние сутки диагноз COVID-19 подтвердили у 272 волгоградцев. 129 из них - это жители областного центра. И, как следует из данных, которые предоставили «КП-Волгоград» в региональном штабе, это самый высокий показатель по области. Для сравнения, в городе-спутнике Волжском за минувшие сутки добавилось всего 9 новых пациентов с ковидом.

Всего за сутки к 20 декабря новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 22-х районах Волгоградской области. Больше всего заболевших сегодня в Камышинском районе – плюс 20 человек, и в Светлоярском – плюс 15. В «пятерку» опасных также попали Киквидзенский (плюс 12 подтвержденных случаев), Суровикинский (плюс 11) и Иловлинский (плюс 10).

Все еще много болеют коронавирусом в Городищенском и Новоаннинском районах – там по 9 новых пациентов. По восемь случаев зарегистрировано в Урюпинском и Котовском. Во Фроловском тест показал положительный результат у шести жителей, по четыре случая – в Среднеахтубинском, Котельниковском и Михайловском районах. В Палласовском, Дубовском, Николаевском, Жирновском и Нехаевском районах к 20 декабря зафиксировано по два случая ковида, в Руднянском, Калачевском, Ольховском и Кумылженском районах – по одному.

Опять много среди заболевших детей: коронавирус подтвердили у трех малышей первого года жизни, троих детсадовцев и 26-ти школьников. Но больше всего среди новых пациентов – людей в возрасте от 50 до 64 лет: таких 90 человек.