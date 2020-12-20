В Волгограде на борьбу с гололедом вывели дополнительную технику

Фото из архива КП.

К полудню 20 декабря дороги Волгограда превратились в каток: снег, выпавший накануне, сначала немного подтаял, а потом замерз. В итоге водители вынуждены передвигаться по городу украдкой. Мэрия в помощь водителям вывенла на улицы города дополнительную технику. На данный момент улицы Волгограда чистят и посыпают 66 единиц спецтехники, в том числе около 40 комбинированных дорожных машин.

- На дороги города уже высыпали почти 60 тонн пескосоляной смеси и нанесли более 30 тонн жидкого раствора на основе бишофита, который, к слову, особенно эффективен при небольших отрицательных температурах. Жидкий реагент растапливает снег и лед быстрее соли и песка. Кроме того, ливневая канализация не забивается песком, - поясняют в администрации Волгограда.

Основные силы сейчас брошены на улицы, по которым ездит общественный транспорт. В данный момент спецтехника работает на улицах 64-ой Армии, Рокоссовского, Коммунистической, Пролетарской, Лазоревой, на проспектах Жукова и Героев Сталинграда.

- Обрабатывают не только проезжую часть, а также посыпают тротуары и остановки общественного транспорта. В случае ухудшения погодных условий дорожные и коммунальные службы готовы увеличить количество бригад и нарастить группировку техники, - добавляют в мэрии.

И призывают водителей быть бдительными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим!