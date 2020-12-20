В Волгограде умер экс-главврач больницы №25

Фото с сайта больницы №25.

Ушел из жизни Леонид Аркадьевич Попов – бывший главврач больницы №25 Волгограда. Его сердце остановилось 18 декабря. Ему было 83 года.

«Это был хирург от Бога. Прекрасный врач и человек, любящий муж, отец и дед. Вся его жизнь и даже вся семья были связаны с медициной: жена – врач, два сына – кандидаты медицинских наук, внук и внучка, и даже сноха – все врачи. Светлая и добрая память о Леониде Аркадьевиче останется в сердцах всех его учеников, коллег и людей, которым он помог», - сказано в некрологе, который разместили на сайте больницы №25 Волгограда.

Леонид Аркадьевич приехал в Волгоград сразу после окончания Ленинградского мединститута. Начинал хирургом в больнице №16, затем – с 1962 по 1983 – й работал в 3-й больнице, где уже стал заведующим хирургического отделения. В 1984-м возглавил коллектив больницы №25 и проработал там до выхода на пенсию.

Леонид Попов неоднократно избирался депутатом Волгоградского горсовета, награждался благодарностями и почетными грамотами. Являлся отличником здравоохранения и заслуженным врачом Российской Федерации.