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Протаранил легковушку и коллектор: подробности ДТП с пострадавшими в Волжском

В городе-спутнике Волгограда водитель «Лады» устроил большую аварию
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Виновник ДТП так торопился, что пошел на рискованный обгон. Вот до чего довела спешка.

Виновник ДТП так торопился, что пошел на рискованный обгон. Вот до чего довела спешка.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волжском 34-летний водитель «Лады Гранта» устроил ДТП с пострадавшими на улице Кирова. Причем пострадали из-за нерадивого водителя две женщины. А все из-за спешки.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, 34-летний водитель «Гранты» мчался по улице Кирова в сторону улицы Логинова, и, видимо, так торопился, что пошел на необдуманный обгон.

- Водитель выехал на встречную полосу движения и практически лоб в лоб врезался в «Ладу Приору», за рулем которой находилась 36-летняя женщина и она притормозила для того, чтобы повернуть с главной на второстепенную дорогу. От удара машину виновника аварии еще отбросило на коллектор тепловых сетей. «Гранта» врезалась в бетонное основание. В результате пострадали две женщины: водитель «Приоры» и 28-летняя пассажирка «Гранты». Им оказали медпомощь на месте ДТП, - уточняют в региональном Главке.

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