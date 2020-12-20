Протаранил легковушку и коллектор: подробности ДТП с пострадавшими в Волжском

Виновник ДТП так торопился, что пошел на рискованный обгон. Вот до чего довела спешка. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

В Волжском 34-летний водитель «Лады Гранта» устроил ДТП с пострадавшими на улице Кирова. Причем пострадали из-за нерадивого водителя две женщины. А все из-за спешки.

Как сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону, 34-летний водитель «Гранты» мчался по улице Кирова в сторону улицы Логинова, и, видимо, так торопился, что пошел на необдуманный обгон.

- Водитель выехал на встречную полосу движения и практически лоб в лоб врезался в «Ладу Приору», за рулем которой находилась 36-летняя женщина и она притормозила для того, чтобы повернуть с главной на второстепенную дорогу. От удара машину виновника аварии еще отбросило на коллектор тепловых сетей. «Гранта» врезалась в бетонное основание. В результате пострадали две женщины: водитель «Приоры» и 28-летняя пассажирка «Гранты». Им оказали медпомощь на месте ДТП, - уточняют в региональном Главке.