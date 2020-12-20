В Волгоградской области снег будет сыпать до Нового года

Водители, будьте предельно аккуратны на дорогах. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Ну что, волгоградцы, готовьте лопаты и санки: Волгоградскую область засыплет снегом. Причем снег будет идти почти до самого Нового года. При этом в регионе значительно похолодает: уже в понедельник, 21 декабря, столбик термометра местами опустится до минус 11 градусов.

Если верить предварительным прогнозам синоптиков, то к новогодним праздникам Волгоградскую область укроет пышным белым покрывалом: снег будет идти все воскресенье, 20 декабря, и весь понедельник, 21 декабря.

«Местами снегопад будет небольшой, местами умеренный, а в отдельных западных районах Волгоградской области 20 декабря будет сильный снег, - уточняют в Волгоградском Гидрометцентре. - Ночью и утром местами туман, сохранение гололедно-изморозевых явлений. На дорогах гололедица.

С 22 по 25 декабря снегопад прекратится, а потом возобновится с новой силой и будет засыпать регион вплоть до 1 января 2021 года.

«Температура воздуха в ближайшие дни будет колебаться в пределах -4...-9 градусов ночью (до -16º в отдельных южных районах области), днем -4...-6 градусов», - добавляют в региональном ЦГМС.