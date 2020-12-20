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Под Волгоградом легковушка попала под фуру: погиб молодой парень

Водитель-виновник ДТП остался жив, а его пассажир скончался до приезда врачей
Наталья ГЛАЗУНОВАНаталья ГЛАЗУНОВА
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Легковушка выехала со второстепенной дороги на трассу прямо перед фурой.

Легковушка выехала со второстепенной дороги на трассу прямо перед фурой.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Трагедией обернулась поездка 36-летнего волгоградца на своем «ВАЗ-21140» в день Святого Николая,19 декабря. На трассе «Волгоград-Котельниково» в Октябрьском районе Волгоградской области он попал в жуткую аварию. При этом сам виновник ДТП остался жив, а вот его 19-летний пассажир скончался.

Случилось это ночью – примерно в 03.39. Как сообщают в ГУ МВД по региону, водитель «четырнадцатой» выезжал с второстепенной дороги на трассу, и почему-то не заметил груженую фуру «МАН ERF 18.363 4X2», за рулем которой находился 49-летний мужчина. Водитель грузовика, который направлялся в сторону Волгограда, резко затормозил, но избежать столкновения уже не удалось. Легковушку большегруз буквально смял.

- 19-летний пассажир «ВАЗа» от полученных травм скончался еще до прибытия «скорой». Водителя легковушки с травмами увезли в больницу. От медосвидетельствования он отказался, - отмечают в региональном Главке.

ДТП