Сбежавший с места ДТП в Волжском водитель, попал на видео

В Волжском машина сбила пешехода, который переходил дорогу по «зебре» и на зеленый сигнал светофора. Причем виновник даже не остановился. Водитель вместо того, чтобы помочь пострадавшему, просто трусливо сбежал с места ДТП. Произошло это в городе-спутнике Волгограда вечером 18 декабря на пересечении улицы Советская и бульвара Энгельса. На часах было примерно 19.00, когда случилась авария.

На видео, которое зафиксировала одна из камер видеонаблюдения, видно, как водитель легковушки даже не притормаживает перед пешеходным переходом и сбивает молодого парня на полной скорости. Хотя в надежде уйти от столкновения в последний момент он меняет траекторию движения, чем делает только хуже, так как пешеход в этот миг также делает шаг назад.

Как уточняют в ГИБДД города Волжского, водитель-виновник аварии ехал со стороны улицы Карбышева в сторону проспекта Ленина. Предположительно, он был за рулем «Лады Веста» с номерами, в которых, возможно, были цифры «887». Не исключено, что на легковушке после столкновения остались повреждения, характерные для подобного ДТП. Водителя разыскивает полиция!

«Всех, кто располагает какой либо информацией о данном ДТП, просят сообщить об этом по телефонам: старший группы поиска ГИБДД г.Волжского - +79053345140, дежурная часть ОГИБДД г.Волжского - 8(8443)582211», - сказано в сообщении, которое распространили в соцсетях в группе Road Help Волжский.