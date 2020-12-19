Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Еще
Радио
Волгоград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Переводить часы 20 декабря Волгоград и область не будут

Волгоград перейдет на московское время не раньше, чем ночью 27 декабря 2020 года
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
КомментироватьОставить комментарий
Волгоградская область готовится переводить часы.

Волгоградская область готовится переводить часы.

Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на 20 декабря тысячи волгоградцев открыли поисковики, чтобы спросить, будут ли в Волгоградской области переводить время, когда Волгоград перейдет на московское время в 2020 году и куда переводить часы – на час вперед или назад? На сегодняшний день перевод времени в Волгограде дело практически решенное, но еще не все необходимые формальности соблюдены. Если президент подпишет законопроект, то переводить время жители Волгограда и области будут ночью через неделю – 27 декабря 2020 года в 2.00. Переводить стрелки часов на московское время нужно будет на один час назад.

Законопроект о переводе Волгоградской области на московское время сначала подготовила и утвердила местная областная дума. Затем документ одобрили в Государственной думе, при этом отодвинув срок на неделю. Следом проголосовали «за» и члены Совета Федерации. Остался последний шаг – президент Российской Федерации должен поставить подпись под законопроектом № 1012130-7 «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени» и отнесении Волгоградской области к 2-й часовой зоне. Но за неделю до «часа Х» данных об этом нет.

Сторонники волгоградского времени, которые голосовали за светлый вечерний час на областном референдуме в 2018 году, надеются, что еще что-то можно изменить, и делают для этого все возможное. Несколько дел на сегодня находятся в суде. Ведь отменили решение референдума депутаты на основании весьма сомнительного «мероприятия».

.

Волгоград переходит на московское время: последние новости