Переводить часы 20 декабря Волгоград и область не будут

Волгоградская область готовится переводить часы. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на 20 декабря тысячи волгоградцев открыли поисковики, чтобы спросить, будут ли в Волгоградской области переводить время, когда Волгоград перейдет на московское время в 2020 году и куда переводить часы – на час вперед или назад? На сегодняшний день перевод времени в Волгограде дело практически решенное, но еще не все необходимые формальности соблюдены. Если президент подпишет законопроект, то переводить время жители Волгограда и области будут ночью через неделю – 27 декабря 2020 года в 2.00. Переводить стрелки часов на московское время нужно будет на один час назад.

Законопроект о переводе Волгоградской области на московское время сначала подготовила и утвердила местная областная дума. Затем документ одобрили в Государственной думе, при этом отодвинув срок на неделю. Следом проголосовали «за» и члены Совета Федерации. Остался последний шаг – президент Российской Федерации должен поставить подпись под законопроектом № 1012130-7 «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона «Об исчислении времени» и отнесении Волгоградской области к 2-й часовой зоне. Но за неделю до «часа Х» данных об этом нет.

Сторонники волгоградского времени, которые голосовали за светлый вечерний час на областном референдуме в 2018 году, надеются, что еще что-то можно изменить, и делают для этого все возможное. Несколько дел на сегодня находятся в суде. Ведь отменили решение референдума депутаты на основании весьма сомнительного «мероприятия».

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