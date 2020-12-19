Почти 1,5 тысячи волгоградцев сдали антиковидную плазму

Донорская плазма поступает пациентам ковидных госпиталей в таких пакетах. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Антиковидная плазма может если и не спасти жизнь, то улучшить состояние тяжелых больных с коронавирусом. Свою кровь сдали уже 1495 переболевших волгоградцев. Более 350 литров донорской крови или 1270 доз уже использовали для переливания в инфекционных госпиталях Волгограда. Но плазма еще нужна и много. Ведь заболевших меньше не становится, прирост все выше с каждым днем.

В Волгоградской области уже 30,5 тысячи человек переболели коронавирусом. Но стать донорами антиковидной плазмы могут лишь около 9% из них. Есть ограничения по возрасту – от 18 до 55 лет, по здоровью. Да и антитела к коронавирусу есть не у всех. Плюс к этому переливание делают с учетом группы крови. По данным облздрава, от одного донора берут 450 миллилитров крови, из нее получают до 270 мл антиковидной плазмы. На подготовку и обеззараживание уходит в среднем четверо суток.

Если вы решите стать донором, звоните в центр крови по телефону: (8442) 37-69-65 (в будни с 13.00 до 15.00). Вас проконсультируют по телефону по поводу противопоказаний и подготовки.