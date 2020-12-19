Волгоград и Иловлинский район бьют рекорды по заболевшим ковидом

В ковидных больницах более 6,2 тысячи человек. Фото: Иван МАКЕЕВ

Среди 276 заболевших коронавирусом в Волгоградской области на сегодня один младенец, 18 школьников и сразу 98 человек в возрасте от 50 до 64 лет, еще 59 жителей относятся к группе риска 65+. В числе рекордсменов по приросту заразившихся миллионный Волгоград – плюс 130, а также Иловлинский район , где обнаружили сразу 50 ковид положительных за сутки. В Волжском инфицированных стало больше на 20 человек, В Камышине – на 29. Следом идут Городищенский и Жирновский районы - по 11 новых заболевших. Всего же на сегодня, 19 декабря 2020 заболевшие коронавирусом распределены по 15 районам Волгоградской области.

География распространения коронавируса в Волгоградской области на 19 декабря 2020. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Немалый прирост заболевших коронавирусом и в Котовском районе – 9 человек за сутки. Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе, в остальных районах Волгоградской области на сегодня гораздо меньше заразившихся. Четверо в Светлоярском, по два новых пациента в Среднеахтубинском, Быковском и Старополтавском. И еще шесть районов региона внесли в списки по одному ковидному больному, в их числе Михайловка и Палласовка, Калачевский и Ленинский, Николаевский и Октябрьский.

То, что Волгоград, Волжский и Камышин насчитывают больше всего ковид положительных жителей, понятно. Из районов лидируют Городищенский и Среднеахтубинский, Урюпинский и Палласовский. Многие там тоже ездят на работу в большие города.