Шестеро жителей Волгоградской области скончались от коронавируса за сутки

Жизни 399 волгоградцев унес коронавирус.

Коронавирус продолжает уносить жизни волгоградцев. На сегодня в Волгоградской области официально подтвердили еще шесть смертей ковидных пациентов. Все они скончались в больницах, у всех были двусторонняя ковидная пневмония и заболевания сердца, у половины течение заболевания осложнили еще и патологии эндокринной системы. Четверо умерших на сегодня из Волгограда, один из Волжского и один из Светлоярского района. Большинству было за пятьдесят, но младшим – 46 и 47 лет.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперштабе, трое волгоградцев скончались в больнице №!6 на юге города. Среди них – 55-летняя и 58-летняя женщины, а также 59-летний мужчина. Женщины пошли к врачу, как только почувствовали что-то неладное, мужчина только неделю. Увы, исход у всех один. Положительной динамики врачам добиться не удалось. Еще один 59-летний волгоградец скончался в инфекционной больнице №1. Он тоже пошел в поликлинику, едва появились первые симптомы, как и 49-летняя волжанка, которая умерла в горбольнице родного города. Последний в печальном списке - 47-летний житель Светлоярского района, который неделю занимался самолечением дома и в ЦРБ оказался уже в тяжелом состоянии.

На сегодня жизни 399 волгоградцев унес коронавирус. 165 из них - из Волгограда, 40 - из Волжского. В Светлоярском районе это уже 11-я смерть. Также много умерших в Камышине, Михайловке и Котельниковском районе.