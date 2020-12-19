Волгоградская облдума заказала банкеты на миллион

Депутаты надеются устраивать банкеты и принимать гостей в следующем году. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Несмотря на пандемию коронавируса и связанные с ней карантинные ограничения, Волгоградская областная Дума в следующем году не собирается отказываться от торжественных мероприятий, встречи делегаций и больших банкетов. Региональный парламент заказал услуги по приему и обслуживанию банкетов почти на миллион рублей, если точнее, максимальная цена аукциона – 910 тысяч рублей. Гулять народные избранники собираются в 2021 году.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на сайт госзаказов, победитель аукциона должен будет по заявке заказчика накрыть стол для выездного банкета или в стационарном помещении. При этом выбирать будут рестораны, расположенные в Центральном или Ворошиловском районах Волгограда. А зал должен вмещать до 300 человек.

В меню должен быть выбор из различных нарезок, первых и вторых блюд, салатов и горячих закусок, а также десертов, выпечки и безалкогольных напитков. Самыми дорогими в нем стали мясная и рыбная нарезка – от 390 и более рублей за 130 граммов, рыбный салат за 345 рублей и вторые блюда от 395 до 445 рублей за двухсотграммовую порцию. Оплачивать все эти яства будет бюджет Волгоградской области. Победителя объявят 21 декабря.

Кстати, в этом году освоить выделенные на эти цели деньги областной думе не удалось. В сентябре региональный парламент расторг аналогичный контракт, освоив всего около ста тысяч рублей.