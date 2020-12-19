Проект реконструкции Третьей продольной в Волгограде прошел госэкспертизу

В Волгограде обновят 3-ю Продольную. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде собираются приступить к комплексной реконструкции Третьей продольной магистрали. Речь идет об участке в районе поселка Водстрой в Тракторозаводском районе на севере областного центра и в Городищенском районе. Как сообщили «КП-Волгоград» в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства, уже готова проектная документация и получено положительное заключение госэкспертизы на реконструкцию автодороги на 3-й Продольной магистрали.

Проект обновления одной из главных городских магистралей предусматривает не только обновление дорожного полотна, но и строительство путепровода над железной дорогой, устройство освещения вдоль трассы, обеспечение безопасности дорожного движения, установку шумозащитных экранов, а также благоустройство, в том числе пешеходные тротуары и остановочные павильоны. Появится на этом участке и перехватывающая парковка.

- Реконструкция позволит привести дорогу в нормативное состояние, обеспечить бесперебойный и безопасный проезд транспорта, а также значительно сократить вероятность ДТП, - пояснили в ведомстве.