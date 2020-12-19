В Волгограде объявили выговор руководству школы, где учитель заперла ученика в тумбочке

Ученик целый урок просидел в запертой учителем тумбочке. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Департамент по образованию администрации Волгограда завершил проверку после скандала в 49-й школе, где восьмиклассник целый урок просидел в тумбочке для хозинвентаря, швабры и тряпок. Залез туда он сам, но заперла его учитель. Возмущенные родители написали коллективное заявление. По итогам проверки директору и завучам школы, а также учителю истории объявили выговор.

- Инцидент исчерпан, - сообщили корреспонденту «КП-Волгоград» в городском департаменте по образованию. - Матери школьника сообщили обо всех обстоятельствах произошедшего и в настоящее время никаких претензий к педагогам и руководству у нее нет.

Стороны конфликта даже подписали специальный документ. А к учителю истории, врио директора и его заместителям «применены меры дисциплинарного взыскания». Наказали их за то, что «руководство школы сразу после события не провело собственную проверку случившегося».

Скандалы в волгоградских школах далеко не редкость. То учительница заклеила рот второклашке, то отрезала мальчику челку на глазах у всего класса. А 41-летнего отца шестиклассницы Романа Гребенюка и вовсе убили из-за ссоры в родительском чате.