Волгоград участвует в конкурсе, чтобы сделать лучше дороги

Волгоград может стать участником нового дорожного проекта. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Дороги в Волгограде в последнее время стали гораздо лучше. Но до идеала им еще далеко. Поэтому администрация Волгограда решила поучаствовать во всероссийском конкурсе, 5 городов-победителей которого смогут стать пилотными площадками по адаптации международных практик проектирования дорог и городской мобильности. При этом проектировать новые и реконструировать старые дороги, а также вводить интегральные решения для транспортных узлов будут за федеральный счет. Конкурс проводят Агентство стратегических инициатив совместно с РОСДОРНИИ. Проголосовать за Волгоград горожане смогут до 30 декабря 2020 года на платформе проекта.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, пять городов-финалистов получат возможность модернизации транспортной, велосипедной и пешеходной инфраструктуры города. А решающую роль в выборе претендентов сыграет активность жителей.

Чтобы оставить свой голос, нужно зарегистрироваться на сайте и поставить лайк заявке Волгограда №7186. Из десяти городов, которые наберут больше всего, 20 января 2021 года пятерку выберет специальная комиссия. Всего претендентов 69. И Волгоград пока в хвосте.