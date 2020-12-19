Мужчина погиб на пожаре в Волгограде

Дом сгорел на Красном. Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области

Что ни день, то жители Волгоградской области гибнут на пожарах. Накануне в огне погибли супруги. Трагедия произошла ранним утром в пятницу и в Краснооктябрьском районе Волгограда. Частный дом на небольшом «островке» среди многоэтажек загорелся на улице Клары Цеткин в районе «Медтехники». Прибывшие на место ЧП пожарные расчеты обнаружили, что небольшое кирпичное здание уже полыхает по всей площади. На то, чтобы полностью справиться с огнем у пожарных ушло почти полтора часа. Но спасти хозяина дома им не удалось. Его тела нашли после на пепелище сгоревшего дома. В огне погиб 55-летний мужчина.

Теперь экспертам предстоит выяснить обстоятельства, которые привели к возникновению пожара и гибели человека.

- Причина пожара устанавливается, - сообщили «КП-Волгоград» в региональном управлении МЧС России.