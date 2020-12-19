Тариф на вывоз мусора в Волгоградской области снизили на 4,75%

Сортированный мусор будет обходиться дешевле. Фото: УО

Все привыкли, что каждый год коммуналка дорожает. Но в Волгоградской области второй год подряд снижают тариф на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). С 1 января 2021 года волгоградцы будут платить за вывоз мусора на 4,75% или на пять рублей меньше. К тому же впервые в регионе можно будет сэкономить на мусоре, благодаря отдельному тарифу на сортированные отходы.

С 1 января 2021 года тариф на вывоз мусора для жителей многоквартирных домов будет равен 100,88 рубля с человека в месяц. Снизили плату на 5 рублей 2 копейки. Жители частного сектора будут платить еще меньше – по 99,42 рубля с человека в месяц. Для этой категории мусор подешевел на 4,95 рубля. Для жителей села, проживающих в частном доме, в Волгоградской области установили самый низкий тариф за обращение с ТКО - 87,66 рубля в месяц с каждого человека. В этом случае плата снизится на 4,37 рубля.

- Последовательное снижение стало возможным благодаря совершенствованию новой системы обращения с отходами, оптимизации транспортных потоков, развитию сортировки, - прокомментировали решение профильного комитета в администрации области.

А в случае раздельного накопления отходов и сортировки бумаги, стекла, текстиля и металла, плату за вывоз мусора будут рассчитывать по тарифу на сортированный мусор. Экономия составит 16% по сравнению с обычным способом. Правда, как этот тариф будет применяться, пока не ясно.

Напомним, остальные коммунальные услуги в Волгоградской области подорожают с 1 июля 2021 года. Максимальная прибавка в 4,75% придется на электроэнергию. В среднем же коммуналка будет обходиться волгоградцам на 3,8% дороже.

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