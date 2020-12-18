Видимость 200 метров: волгоградских водителей предупредили об ухудшении погоды

Из-за погоды ситуация на дорогах может осложниться. Так что за рулем не стоит нарушать правила. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дорожные службы региона приготовились. В Волгоградской области 19 декабря ожидается ухудшение погодных условий. Ночью осадки будут несущественными, зато образуется гололедица и местами опустится туман. Видимость может сократиться до 200-500 метров, сообщили «КП-Волгоград» в Упрдор Москва - Волгоград. Дорожные предприятия уже находятся в режиме повышенной готовности.

В случае необходимости, на федеральные трассы региона для уборки выйдут 184 спецмашин. А они наверняка потребуется, потому что в субботу будут осадки. Завтра днем в Волгограде и области пройдет снег от небольшого до умеренного. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения, не превышать скорость, тем более во время снега и тумана, а также не мешать работе спецтехники.

Плохие погодные условия могут осложнить ситуацию на магистралях в Волгоградской области и 20 декабря.