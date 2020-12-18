На катке в центре Волгограда под рок-музыку установили елку из стекла

Фото: администрация парка "Раздолье"

В Волгограде продолжаются приготовления к Новому году. Тем более и погода опять по-настоящему зимняя. В выходные ожидается снег, а начало новой недели ознаменуется морозами. В такую погоду в самый раз идти на каток. А их в Волгограде открылось не мало. На самой большой ледовой площадке города – в парке «Раздолье» - ребятня и взрослые вовсю рассекают на коньках. А сегодня, 18 декабря, на катке в пойме реки Царицы появился новый арт-объект – стеклянная елка. Зеленая красавица, которую сделали из не совсем привычного для новогоднего дерева материала, ростом в 2 метра. Открытие такое арт-объекта сегодня сопровождалось живым выступлением рок-гитариста.

Как рассказали «КП-Волгоград» в парке «Раздолье», елочку сделали из безопасного стекла. Его толщина 10 миллиметров. Это уже не первое необычное искусственное новогоднее растение в парке. В начале декабря там установили техноелку.