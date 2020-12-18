У мусорного оператора в Волгоградской области новый начальник

У ООО "Управление отходами - Волгоград" уже четвертый гендиректор за неполные два года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заканчивается второй год работы мусорного оператора в Волгоградской области. С 1 января 2019 года ООО «Управление отходами-Волгоград» занимается вывозом отходов по всему региону. Начал региональный оператор свою деятельность провально. Запоздалая разработка маршрутов и построение логистики. Площадки с контейнерами превращались в свалки с горами мусора. Благо, что со временем ситуация нормализовалась. Но за неполные два года у «Управлениями отхода» уже неоднократно меняется начальник. И вот очередная рокировка. Генеральным директором ООО «Управление отходами - Волгоград» стала Ирина Кияшко. Как сообщается на сайте компании, назначение произошло в соответствии с приказом от 8 декабря 2020 года.

Причины смены руководства не сообщаются. Ирина Кияшко стала четвертым по счету руководителем регионального оператора по вывозу мусора. С февраля 2020 года «Управление отходами - Волгоград» возглавлял бывший вице-мэр города Андрей Потапов.