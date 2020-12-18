Волгоградцы недоброжелательно ведут себя в социальных сетях

Волгоградцам надо быть позитивнее в социальных сетях Фото: Михаил ФРОЛОВ

Слишком много отрицательных эмоций оставляют волгоградцы в социальных сетях. Надо больше позитива. Соцсеть «Одноклассники» решила выяснить, жители каких регионов самые доброжелательные и печальные. Так вот Волгоградская область оказались в числе негативных. Наш регион занял десятое место в рейтинге наименее доброжелательных регионов. Это значит, на протяжении года волгоградцы в «Одноклассниках» в основном ставили грустные смайлики и писали комментарии с негативным эмоциональным окрасом.

Опечаленные жители не только в Волгоградской области, но также в Приморском и Хабаровском краях, Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской, Иркутской и Воронежских областях. В «Одноклассниках» отмечают, что во втором квартале 2020 года было наибольшее число негативных реакций пользователей по всей стране. Все из-за коронавируса. COVID-19 стал самым обсуждаемым событием в «Одноклассниках» в году.

Зато под конец года стали преобладать веселые смайлики и комментарии во всех регионах. Ну а самые доброжелательные пользователи соцсети живут в Алтайском и Забайкальском краях и Кемеровской области.