В Волгоградской области выделили почти миллиард рублей на единовременные выплаты семьям с детьми

К Новому году волгоградские семьи получат по 5 тысяч рублей на каждого ребенка младше восьми лет Фото: Алексей БУЛАТОВ

Президент России Владимир Путин во время своей пресс-конференции 17 декабря озвучил, что все семьи с детьми до 7 лет включительно получат выплаты по 5 тысяч рублей. Глава государства подписал соответствующий указ. В Волгоградской области более 193 тысяч детей, которым еще не исполнилось 8 лет. Их родителям, усыновителям, опекунам или попечителям деньги выплатят в декабре. В регионе на эти цели предусмотрели около 970 миллионов рублей. При этом обращаться в отделения Пенсионного фонда или составлять заявления не надо. Единовременная выплата придет автоматически на банковский счет. Пенсионный фонд перечислит средства на основе выплат, которые были весной и летом.

Но некоторым родителям все-таки придется составить заявления: если они ранее не обращались за получением единовременных выплат, если ребенок родился после 1 июля 2020 года, если закрылся банковский счет. Для оформления заявки есть время до 1 апреля. Подать заявление на получение пяти тысяч рублей можно в личном кабинете на сайте Госуслуг или в офисах Пенсионного фонда.

В декабре деньги получат все семьи с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 2020 года еще не исполнилось 8 лет, рассказали «КП-Волгоград» в Пенсионном фонде РФ по Волгоградской области. 5 тысяч переведут на каждого ребенка.