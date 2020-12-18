Получал по ногам от соперников и забил: болельщики «Ротора» выбрали лучшего игрока в матче с «Арсеналом»

Фото: СК "Ротор"

После второго матча кряду болельщики «Ротора» выбирали лучшего игрока команды в отличном настроении. У сине-голубых вторая домашняя победа – в 19-м туре РПЛ «Ротор» оказался сильнее «Арсенала» со счетом 1:0. А кандидатура лучшего футболиста, наверное, была очевидна. По мнению поклонников волгоградской команды, лучшим в составе был Джовино Фламарион. На страницах клуба в социальных сетях, за него свои голоса отдали 43% участников опроса. Бразильский нападающий был один из самых активных на поле в матче с «Арсеналом». Фламарион заработал пенальти, который сам же реализовал. Благодаря его голу «Ротор» и обыграл тульский коллектив. Кроме того, латиноамериканцу часто доставалось от соперников. Игроки «Арсенала» 7 раз нарушили на нем правила.

Второе место в опросе болельщиков «Ротора» занял Данил Степанов, который набрал 26% голосов. Кстати, футболист получил приз за звание лучшего игрока матча от премьер-лиги. А в голосовании фанов сине-голубых третья строчка осталась за Седриком Гогуа, которого поддержали 22% болельщиков.