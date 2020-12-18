В Волгограде обеззараживают водителей и кондукторов общественного транспорта

Обеззараживатель на основе ультрафиолетовых ламп. Фото: администрация Волгограда.

Коронавирус никуда не уходит, а только активнее наращивает темпы прироста. Легко подхватить вирус можно в общественном транспорте. Там в Волгограде в час пик о социальной дистанции говорить не приходится. Поэтому под угрозой заражения водители и кондукторы. Автобусы, троллейбусы и трамваи в регионе ежедневно обрабатываются. Специалисты обеззараживают поручни, двери, сиденья. Теперь для работников общественного транспорта закупили обеззараживатели воздуха в административных помещениях. 5 бактерицидных облучателей получили МУП «ВПАТП-7» и МУП «Метроэлектротранс», сообщили «КП-Волгоград» в администрации города.

Оборудование на основе ультрафиолетовых ламп дополнило имеющийся на предприятиях запас средств для борьбы с распространением коронавируса. Транспортные предприятия будут использовать облучатели в помещениях с наибольшей проходимостью: в цехах, коридорах, комнатах отдыха для водителей и кондукторов. Обеззараживание воздуха будет проходить в ночное время, после окончания рабочих смен.