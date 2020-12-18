Супруги погибли на пожаре под Волгоградом

На пепелище сгоревшего дома нашли погибших хозяев. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Волгоградские следователи проводят доследственную проверку по факту гибели супругов на пожаре. Частный жилой дом в рабочем поселке Новый Рогачик Городищенского района области вспыхнул в третьем часу ночи в пятницу, 18 декабря. Первыми пожар заметили соседи, они и вызвали экстренные службы. Прибывшие на место ЧП пожарные обнаружили, что небольшой деревянный дом на улице Сталинградской уже полыхает по всей площади. Когда пламя потушили, на пепелище сгоревшего здания обнаружили тела 55-летнего хозяина жилища и его 62-летней супруги.

- Причиной трагедии могло стать неосторожное обращение с огнем при курении, - сообщила «КП-Волгоград» представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившейся трагедии. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.