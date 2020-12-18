Болеют младенцы, детсадовцы и школьники: кто и где заразился коронавирусом в Волгоградской области 18 декабря

Высокие цифры прироста ковида сегодня в Волгограде, Волжском и трех районах региона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Болезнь продолжает поражать жителей всех возрастов. 18 декабря в Волгоградской области коронавирус выявили у двух грудничков. Столько же заболевших среди детей от года до шести. Среди школьников девять заразившихся в возрасте от 7 до 14 лет и 6 подростков от 16 до 17 лет. Подтвердился коронавирус у 94 волгоградцев от 30 до 49 лет и у 82 человек от 50 до 64-х. Подхватили ковид 58 пенсионеров старше 65-ти и 25 молодых людей 18-29 лет. Всего сегодня в Волгоградской области заразились 278 жителей – очередной рекорд пандемии. Это пациенты из двух городов и 19 районов региона. Наибольшие цифры, как обычно, в Волгограде. В пятницу положительные тесты получили 99 волгоградцев. Подхватили ковид 33 волжанина. Также высокие цифры в трех районах Волгоградской области. По 27 новых заболевших в Камышинском и Светлоярском районах. 23 человека с COVID-19 в Иловлинском.

География распространения коронавируса. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Старополтавском районе коронавирус сегодня выявили у 10 жителей, 9 заразившихся в Котельниковском. В Городищенском районе 8 человек начали борьбу с ковидом, в Калачевском – 7. По 6 заболевших в Клетском и Котовском районах, по 5 – в Чернышковском, Фроловском. В Руднянском и Урюпинском районах по 3 новых пациента с COVID-19. В Новониколаевском районе на двух жителей пришли положительные тесты. В Киквидзенском, Николаевском, Новоаннинском, Ольховском и Суровикинском районах по 1 новому случаю коронавируса.