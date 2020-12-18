Молодые мужчина и женщина умерли от ковида в Волгоградской области

Еще пятеро волгоградцев умерли в ковидных госпиталях. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Снова коронавирус забирает жизни молодых и сильных. На сегодня в Волгоградской области подтвердили пять летальных исходов ковидных пациентов. Двое из них были молоды – 46-летний житель Волжского и 47-летняя женщина из Светлоярского района. Не пощадил коронавирус и людей постарше. В печальном списке на сегодня также мужчины 52 и 58 лет, а также 62-летняя камышанка. Все они еще могли бы жить долго, хотя у всех пятерых были проблемы с сердцем.

Как сообщили «КП-Волгоград» в оперативном штабе региона, двое умерших пациентов были из Волжского. 58-летнего мужчину привезли в больницу Фишера уже в тяжелом состоянии. Выяснить, когда и где он заразился коронавирусом, уже не удалось. 46-летний волжанин тоже обратился к врачам, когда ему уже стало совсем плохо.

Еще два умерших пациента из Светлоярского района. 52-летний мужчина вызвал врача, как только почувствовал первые симптомы, по итогам обследования его положили в третью областную больницу. Спасти его врачи не смогли, как и 47-летнюю женщину, которая поступила в 15-ю больницу уже в тяжелом состоянии.

И 62-летняя жительница Камышина попала в горбольницу родного города на пятый день заболевания. Ковид и пневмония дали серьезные осложнения на сердце и органы дыхания.