В Волгограде коммерсант скрыл от налоговой 80 миллионов рублей

Дело передали в суд. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Волгоградские следователи завершили расследование уголовного дела в отношении директора фирмы, который скрыл от государства более 80 миллионов рублей налогов. Руководителя компании по производству резино-техничеких изделий обвиняют в уходе от налогообложения в крупном размере. Дело направлено в суд.

Как установили следователи, директор прекрасно знал о задолженности компании по налогам. Поэтому в течение двух лет, начиная с осени 2016 года, просил заказчиков переводить деньги за приобретенный товар напрямую контрагентам. А расчетный счет фирмы оставался пустым. Так от налоговой коммерсанту удалось скрыть свыше 80 миллионов рублей.

- Обвиняемый полностью признал свою вину, возместив всю сумму недоимки. За содеянное ему грозит наказание до 7 лет лишения свободы, - сообщила «КП-Волгоград» представитель СУ СКР по региону Наталия Рудник.