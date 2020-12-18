Под Волгоградом 16-летний парень ударил сверстника ножом

Подростку грозит реальный срок. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Трагедией едва не завершился конфликт двух 16-летних подростков в Быковском районе Волгоградской области. В результате потасовки один из них ударил другого ножом. Парень едва выжил, а вот его ровеснику теперь грозит срок. Следователи уже завершили расследование уголовного дела. 16-летнего волгоградца обвиняют по статье «причинение тяжкого вреда здоровью».

Как выяснили следователи, подростки встретились на улице поздним вечером 30 июля. Почти сразу завязалась потасовка. 16-летний парень получил пощечину, еще сильнее разозлился и достал из кармана складной нож. Им он ударил в живот противника. Раненого парня отвезли в больницу, где его едва спасли врачи. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.

- Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру. Свою вину подросток полностью признал, возместив потерпевшему моральный и материальный вред, - сообщила «КП-Волгоград» официальный представитель регионального СУ СКР Наталия Рудник.