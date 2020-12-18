В центре Волгограда появились ледяные горки

Рядом с одной из главных елок можно будет прокатиться на ледянке. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

До Нового 2021 года осталось совсем немного времени. Многие уже установили елочки и развесили гирлянды в своих домах, продолжают украшать к праздникам и город. Новые арт-объекты появились еще в трех районах Волгограда – Центральном, Кировском и Красноармейском. Так, на нижней террасе Центральной набережной смонтировали ледяные горки для детей и взрослых. На бульвар Энгельса сегодня «прискачут» светодиодные кони с каретой, а у «Авангарда» ставят елку.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, аттракцион «Ледяные горки» на набережной состоит из двух горок высотой пять метров. Их поверхность из дерева, сверху их зальют льдом, чтобы лучше скользили. Со своей ледянкой покататься здесь сможет любой желающий волгоградец от мала до велика. А вскоре рядом появится фотозона. Рамку для новогодних снимков уже начали собирать рабочие.

Также волгоградцы смогут сфотографироваться в карете, запряженной светящимися двухметровыми конями в Красноармейском и рядом с 12-метровой елочкой в Кировском. Главный символ новогоднего праздника украсят светящимися звездами и снежинками, а также синими и серебристыми шарами. На макушку по традиции водрузят метровую звезду. А рядом будут «водить хоровод» еще несколько объектов для праздничных фотосессий – снеговик на лыжах и с подарками, звезды и шары.