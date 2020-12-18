В выходные в Волгограде ждут снег, а после ударят морозы

Волгоградцы ждут, когда грязь припорошит снегом. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгограде традиционная для нашего декабря погода – слякоть, грязь, туманы, столбик термометра застыл в районе нулевой отметки. Радости и новогоднего настроения такой пейзаж за окном не прибавляет. А владельцы двух десятков открывшихся в городе катков переживают, как бы они не поплыли. Но синоптики успокаивают – уже в воскресенье 20 декабря в Волгограде и области подморозит и пойдет снег, а на следующей неделе будет стабильный минус на градуснике. Грязь месить не придется.

Как сообщает волгоградский Гидрометцентр, в некоторых районах Волгоградской области уже сегодня подморозит до -12. Днем же в Волгограде и в области будет туман, морось, снег, гололедно-изморозевые явления, и ко всему этому добавится ветер до 11 метров в секунду. В субботу волгоградцев ждет такая же погода, а в воскресенье уже будет -4 днем и снег. На следующей рабочей неделе похолодает до – 7 днем и -12…-10 ночью. Снежно будет еще и в понедельник. До конца года нас ждет переменчивая погода, и в конце следующей недели снова возможны дожди.