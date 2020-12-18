Проект радиологического корпуса онкодиспансера в Волгограде прошел госэкспертизу

Онкодиспансер в Волгограде превратится в большой медицинский комплекс. Фото: АВО

В следующем году у Волгоградского областного онкодиспансера начнется новая стройка. Рядом с главным корпусом появится еще один - радиологический корпус для лучевой терапии. Проект строительства уже есть, он получил положительное заключение госэкспертизы. В планах региона завершить стройку в 2022 году. Средства на это заложены в программе «Борьба с онкологическими заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».

Как сообщили «КП-Волгоград» в облстрое, в радиологическом корпусе разместят процедурные отделения для радиотерапии, палаты дневного стационара, а также прочие необходимые помещения. Здесь будут проводить диагностику и лечить волгоградцев с онкологическими заболеваниями, в том числе, оказывать высокотехнологичную помощь и проводить реабилитацию пациентов. Также идет строительство здания диагностического лечебно-консультационного центра онкодиспансера, в планах - возведение ПЭТ/КТ-центра.

Напомним, каждый год в Волгоградской области выявляют около 11 тысяч заболевших раком. Большая часть приходится на онкозаболевания кожи (13%), следом идет рак груди (около 12%), далее - рак трахеи, бронхов и легких ( около 10%). Так что эффективная онкослужба региону просто необходима.