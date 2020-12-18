На мосту ГЭС разбилось «Яндекс Такси», а в Волгограде на зебре сбили молодую женщину

Мост через ГЭС уже превратился в очаг аварийности Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Вчера был очень аварийный день на дорогах Волгограда и области. Может, виной тому скользкие дороги, но и водители ездят не очень внимательно и аккуратно – почти 600 нарушений ПДД за сутки. В Волсжком очередное ДТП случилось на мосту через Волжскую ГЭС – здесь уже просто очаг аварийности. В четверг тут попала в аварию машина Яндекс Такси. За рулем «Рено Логана» ехал 40-летний водитель такси. Не уточняется, был ли в момент аварии в его салоне пассажир. В половине восьмого утра он столкнулся с автомобилем «Черри», вылетев на встречку. В больницу с травмами попал только таксист.

Еще за вчерашние сутки сбили много пешеходов. 34-летняя волгоградка оказалась под колесами «Хендая», переходя дорогу по «зебре» на улице Краснопресненской в Советском районе. 20-летний водитель не пропустил ее на пешеходном переходе. Женщине с травмой пришлось обращаться к врачам.

В Ворошиловском районе под машину попал пенсионер, но в этом случае авария случилась по вине пешехода. 81-летний дедушка решил перейти дорогу в неположенном месте, а 42-летний водитель «Митцубиси АSХ» не успел затормозить. Это случилось возле дома №2 на Циолковского, пешеход попал в больницу.

Еще один 47-летний мужчина переходил дорогу, где ему удобно, в Михайловском районе. Он вышел на оживленную проезжую часть из-за припаркованной машины и сразу попал под колеса «Дэу». Из-за своей невнимательности ближайшие дни пострадавший проведет в больнице.