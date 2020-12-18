Под Волгоградом три человека погибли, влетев на «шестерке» в фуру

В Светлоярском районе за ночь случилось два серьезных ДТП Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Страшное ДТП случилось ночью 18 декабря в Светлоярском районе. Был четвертый час ночи, когда 51-летний водитель «шестерки» проезжал 19-й километр дороги Большие Чапурники – село Червленое. То ли мужчина уснул, то ли не рассчитал расстояние до приближающейся фуры, но легковушка оказалась на встречке и влетела в лоб грузовику Вольво с прицепом. Водитель фуры не пострадал, а от «ВАЗа» не осталось живого места. Погибли и все люди в салоне – сам водитель и двое молодых людей, его пассажиров. Им было всего 19 лет и 22 года.

В этом же районе и тоже ночью в кювет улетел «УАЗ Патриот» 39-летний водитель не справился с управлением. Он и оказался в больнице с травмами. А в Урюпинске 30-летняя автоледи врезалась в столб на «семерке».

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, волгоградские водитель за вчерашний день 599 раз нарушили правила дорожного движения, и это только случаи, зафиксированные сотрудниками госавтоинспекции. А 18 водителей сели за руль пьяными.