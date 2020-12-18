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В Волгоградской области заморозят зарплаты чиновников

Депутаты облдумы рассматривают документ, который устанавливает мораторий на индексацию до 2022 года.
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВАИнна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Чиновники останутся без индексации зарплат.

Чиновники останутся без индексации зарплат.

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В Волгоградской области чиновники решили в следующем году сэкономить на себе любимых. На ближайшем заседании облдумы депутаты рассмотрят законопроект о моратории на повышение зарплат госслужащим. Заморозить индексацию заработной платы губернатору и чиновникам планируют до 1 января 2022 года. Документ рассмотрели в парламентском комитете по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию территорий и рекомендовали принять его в первом и во втором чтении.

Как сообщает «КП-Волгоград» со ссылкой на документы, речь идет о законопроекте, который приостанавливает действие отдельных статей законов Волгоградской области о денежном содержании госслужащих и губернатора, предусматривающих ежегодную индексацию зарплат. Предложили такие изменения в администрации региона, «в целях обеспечения сбалансированности доходной и расходной части областного бюджета в 2021 году». Так что фраза «денег нет, но вы держитесь» на этот раз относится и к волгоградским чиновникам.