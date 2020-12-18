В центре Волгограда достроили два ЛОСа

Очистные сооружения находятся под землей. Фото: АВО

Подрядчик завершил строительство еще двух локальных очистных сооружений (ЛОС) в центре Волгограда. Модули очистки на улицах 13-й Гвардейской и Гагарина уже установили в вырытые на набережной котлованы со шпунтовыми стенами и подключили к коммуникациям. Готовность объектов – 95%. Строят их на средства нацпроекта «Экология» по программе оздоровления Волги.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, мощность двух новых ЛОСов составляет 400 и 200 литров в секунду. Сейчас у ЛОСа на13-й Гвардейской делают подъезд для транспорта, который будет обслуживать очистные сооружения. После останется только благоустроить склон. Но делать это будут уже весной при хорошей погоде.

Напомним, в Волгограде уже полностью готов ЛОС на улице Калинина в Ворошиловском районе. Такие же сооружения до конца 2021 года появятся во всех районах города, где есть выпуски в Волгу. Они будут очищать ливневые стоки перед тем, как те попадут в реку. Волга станет чище, ведь только в Волгограде каждый год образуется более миллиона тонн грязной воды с улиц города.