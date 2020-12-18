В Волгограде за 53 миллиона благоустроят сквер 8 марта

В сквере высадят 35 видов деревьев и кустарников.

Мэрия Волгограда объявила аукцион на отбор подрядчика, который будущей весной приступит к реконструкции сквера имени 8 марта в Центральном районе города. В небольшом скверике заменят тротуарную плитку, сделают освещение, установят детский игровой городок и камеры видеонаблюдения, а также высадят деревья, кустарники и газон. Также здесь появится скульптура в честь героев Чернобыля «1986». Обойдутся работы в 53,5 миллиона рублей.

Как сообщили «КП-Волгоград» в мэрии, площадь сквера в форме буквы «г», расположенного в границах улиц Рокоссовского, Кубанской, Чапаева и Донецкой, более 20 тысяч квадратных метров. Около 6,5 тысячи квадратных метров займут вымощенные тротуары, вдоль них появится 120 новых светильников. А после окончания работ вдоль дорожек установят 45 новых скамеек с урнами. Следить за порядком помогут 14 видеокамер. Площадку для детей решили сделать не всех цветов радуги, а в монохромном варианте, чтобы не нарушать замысел мемориального парка.

И, наконец, главное, что беспокоит волгоградцев, это зелень. В сквере имени 8 марта высадят березы, сосны, липы, рябины, ели и клены, появится здесь и черемуха, а из кустарников - можжевельник, сирень, спирея – всего 35 видов. О поливе тоже не забыли. В земле проложат более 15 тысяч погонных метров водопровода. Все работы должны быть выполнены в срок с 1 февраля по 1 октября 2021 года.