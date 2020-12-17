Начальник волгоградского УФСИН получил генеральские погоны

Торжественный момент. Фото: пресс-служба УФСИН по Волгоградской области

Управление ФСИН России по Волгоградской области накануне отметило 86-летие со дня своего образования. А 17 декабря начальник ведомства получил генеральские погоны. Указом президента РФ полковнику внутренней службы Александру Просвернину присвоили высшее офицерское звание - генерал-майора внутренней службы.

- Генеральские погоны и выписку из указа президента РФ начальнику волгоградского УФСИН в торжественной обстановке вручил директор Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ведомства.

Александру Просвернину 42 года. Имеет два высших образования. В 2000 году уроженец Ставропольского края окончил КубГТУ по специальности «технология машиностроения», а спустя шесть лет - Кубанский госуниверситет по специальности «юриспруденция». В систему УФСИН пришел в ноябре 2000 года. Был первым замом начальника УФСИН России по Краснодарскому краю, затем возглавлял ведомство в Адыгее. Руководит волгоградским УФСИН с 3 июля 2019 года. Имеет ведомственные награды.