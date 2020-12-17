Резервный самолет вылетел из Волгограда в Минводы взамен совершившего вынужденную посадку

Пассажиры провели несколько часов в аэропорту Волгограда. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Самолет, летевший по маршруту Саранск - Минеральные Воды, вечером 17 декабря в 16.17 совершил вынужденную посадку в Волгограде. Причиной, по которой авиарейс экстренно приземлился в аэропорту Гумрак, стала техническая неисправность. Несколько часов 43 пассажира авиалайнера ожидали посадки в терминале волгоградского воздушного вокзала. Спустя пять часов резервный самолет вылетел в Минводы из Волгограда.

- Запасной самолет авиакомпании «Руслайн» вылетел из Волгограда в 21.31 по местному времени (в 20.31 мск), - сообщили в ПАО «Международный аэропорт Волгограда».

Какие именно технические неполадки во время полета стали причиной вынужденной посадки самолета в Волгограде, не сообщается. Пассажиры уже прибыли в аэропорт назначения. Авиалайнер приземлился в аэропорту Минеральные воды в 21.26 по московскому времени.