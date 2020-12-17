Строители очистных на Голодном прекратили забастовку

Рабочие на острове замерзали на морозе. Фото: Александр КУЛИКОВ

В Волгограде удалось разрешить конфликт с рабочими, которые строят очистные сооружения на острове Голодном. Мужчины, которые работают вахтами, заявили, что им недоплачивают, плюс к этому не обеспечили зимней спецодеждой. Контракт на полтора миллиарда рублей на возведение нового комплекса биологической очистки мэрия Волгограда заключила с АО «Акватик». Как сообщили в администрации города, муниципалитет взял ситуацию на контроль. В компании же заявили, что за сутки руководство встретилось с рабочими, провело переговоры. Стороны пришли к соглашению.

- Базовая заработная плата выплачивается своевременно дважды в месяц, - пояснили «КП-Волгоград» в компании. - Спорные вопросы возникли только с 16 сотрудниками (это большая часть находящихся на вахте - ред.) и только относительно премиальной части.

Выплатить премии обещают до новогодних праздников. Крайний срок - до 28 декабря 2020 года. А поставку спецодежды работающим на морозе вахтовикам обещают до конца этой недели. До этого их снабдят подменными комплектами.

- Ситуация на контроле муниципалитета, по данному факту проводится проверка, - прокомментировали в мэрии, обещая проследить, чтобы все нарушения подрядчик устранил как можно скорее.

На сегодняшний день строительство очистных на Голодном идет по графику. Мэрия оплачивает работу подрядчику своевременно.