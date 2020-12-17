Елочные базары 2020 в Волжском: адреса

Купить сосну можно по цене от 500 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В середине декабря 2020 года в городе Волжском Волгоградской области открылись елочные базары. Всего в городе в канун новогодних праздников работает 16 точек, где можно купить ели, пихты и сосны. Рождественские ярмарки открыты с утра до вечера. Работать они будут по 31 декабря 2020 года включительно.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волжского, елочные базары в декабре 2020 года будут работать в Волжском по адресам:

- улица Оломоуцкая, 31а (бывший «Техномаркет»);

- улица Дружбы, 72а (у «Магнита»);

- улица Ленина, 135 (у трамвайных путей);

- улица Мира, 42а (18-й микрорайон, у «МАНа»);

- улица Мира, 41 (у поликлиники № 4);

- улица Мира, 36б (у Центра занятости);

- проспект Ленина, 86 (площадь перед ЦУМом);

- улица Горького, 25 (бывший рынок «Казачий»);

- улица Химиков, 18 (у «Радежа»)

- улица Мира, 7 (остановка «Стимул»);

- улица Энгельса, 22 (парковка на кольце улицы Карбышева);

- улица Энгельса, 30 (у «Радежа»);

- проспект Дружбы, 74а (32-й микрорайон);

- улица Карбышева, 64 (42-й квартал, у «Покупочки»);

- улица Пионерская, 38а (у рынка 10/16);

- улица Мира (у ТЦ «Искра»).

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Мы побывали на рынках и посмотрели цены и ассортимент (полные адреса, ценовая политика, фоторепортаж).