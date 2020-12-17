В Волгограде устранили крупную аварию на водопроводе

Ресурсники не стали отключать воду в большом жилом массиве. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В ночь со среды на четверг, 17 декабря 2020, в центре Волгограда рванул магистральный водопровод метрового диаметра. Весь день, пока коммунальщики устраняли последствия коммунальной аварии, водоснабжение двух районов города «Концессии» осуществляли на пониженном давлении. Но уже к вечеру вода в дома и квартиры горожан начала поступать в полном объеме. В ресурсоснабжающей компании отчитались – крупную коммунальную аварию удалось ликвидировать к вечеру 17 декабря.

- Работы проводились без отключения водоснабжения благодаря переходу на резервную схему. Все восстановительные работы завершены, ресурс поступает в полном объеме, - сообщили «КП-Волгоград» в «Концессиях водоснабжения».

В итоге волгоградцам не пришлось страдать без холодной и горячей воды. Не пришлось отключать и отопление в домах, что немаловажно в минусовые температуры «за бортом».