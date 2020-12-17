18 декабря отключат свет в двух районах Волгограда

Электричество отключат на 6 - 8 часов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Новый день принесет тысячам волгоградцев новые отключения света. Несмотря на мороз, темные вечера и серые дни, энергетики продолжают ремонты воздушных линий. А жители отдельных жилых массивов каждый день становятся коммунальными страдальцами, которые ни свет включить, ни электроприборами воспользоваться, ни выполнить задания работодателя на удаленке не могут. В пятницу останутся во тьме средь бела дня жители двух районов Волгограда. В опубликованном энергокомпанией графике отключений электричества на 18 декабря 2020 указаны Ворошиловский и Краснооктябрьский районы. Пострадают только жители частника.

Как сообщили «КП-Волгоград» в компании «Россети Юг - Волгоград», в Ворошиловском районе в пятницу отключения света продлятся с 9 утра до 17 часов и затронут улицы: Белоглинская, дома №1-29 и 4-28; Вяземская, №56; Ельшанская, №143, 143а; Калачевская, №56, 56а и 59; Комитетская, №74-80а; Кронштадтская, 73-89, 92а-108; Кузнецкая, дома №117-141 и 146-166а; Ленинградская, №139-147 и 150; Уржумская, №33-45, 36-44.

А на Красном отключения продлятся с 11 до 17 часов. Не будет света на Баррикадах - улицы Руднева, дома №51-93, 50-84; Аэрофлотская, дома №69-75, 72-78; а также Титова – дома №70, 76, 77-81.