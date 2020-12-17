Ушли на отдых: у «Ротора» начался отпуск

Болельщики увидят команду только весной Фото: Екатерина СИМОХИНА

У тренеров и игроков «Ротора» начался отпуск. Команда разъехалась после матча 19-го тура Российской премьер-лиги с «Арсеналом». Обычно, во время зимних каникул футболисты любят улететь на море в теплые страны. Но из-за коронавируса сейчас можно отправиться далеко не в каждую страну. Эмираты, Мальдивы, Турция, Египет – на полеты туда запретов нет. Наверняка, кто-то из сине-голубых решит отдохнуть на одном из этих курортов. Но игрокам нельзя забывать и о поддержании формы. На время отпуска всем раздали индивидуальные планы тренировок.

Вместе «Ротор» соберется 13 января в Москве, а не в Волгоград. Медицинский осмотр клуб запланировал в столице. А 15 декабря подопечные Александра Хацкевича возьмут курс на Турцию, сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе «Ротора». Первый сбор продлится до 30 января. Второй и третий подготовительные циклы пройдут также на турецком берегу.

Напомним, в 19-м туре РПЛ «Ротор» обыграл «Арсенал» со счетом 1:0 и ушел из зоны вылета в турнирной таблице. Возобновится чемпионат в конце февраля.