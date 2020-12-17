На пресс-конференции Владимира Путина не прозвучали вопросы о волгоградском времени и дубах в пойме

Фото: Пресс-служба администрации президента

Завершилась пресс-конференция президента России Владимира Путина. Параллельно с вопросами журналистов обращения главе государства могли отправлять жители страны. Подготовили свои вопросы и волгоградские корреспонденты. Они были в Ростове-на-Дону, куда съехались все участники пресс-конференции с юга страны. Во время трансляции показывали людей с табличками «Волгоград». Но микрофон до них не дошел. Неизвестно, что хотели спросить у президента журналисты. А некоторые вопросы жителей Волгоградской области были известны. Они касались вырубки деревьев из-за стройки трассы в Волго-Ахтубинской пойме и перевода часов Волгоградской области.

Активисты публиковали свои видеообращения Владимиру Путина в социальных сетях.

- В Волгоградской области собираются вырубить почти 8 тысяч уже выросших взрослых дубов. В нашем климате не так просто вырастить эти деревья. Тем более в таких объемах. Причем вырубить их хотят, чтобы построить относительно дешевую дорогу, которая приведет, конечно, к хорошему транспортному сообщению. Но этого леса нам никто не вернет, - обращались к президенту волгоградцы. Но это обращение в эфире не включили.

Напомним, что взамен дубравы в пойме авторы проекта строительства моста пообещали высадить еще больше деревьев.

Не добились своего и сторонники волгоградского времени. У них оставалась последняя надежда на главу государства. 16 декабря Совет Федерации поддержал решение о возвращении Волгоградской области в московский часовой пояс. Теперь закон подпишет президент. Накануне активисты записали видео с просьбой оставить в Волгограде местное время и отправили Владимиру Путину, но и это обращение не уместилось в эфир — было слишком много вопросов от представителей российских и зарубежных СМИ.