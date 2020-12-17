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Волгоградка отдала больше миллиона рублей за снятие семейного проклятия

Экстрасенс оказалась мошенницей и получила три года тюрьмы, но отбывать срок пока не собирается
Эдуард ПальгуновЭдуард Пальгунов
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Суд Волгоградской области отправил за решетку жительницу Новоаннинского района, которая уверяла всех вокруг, что она экстрасенс, и предлагала свои услуги. Видимо, какие-то способности (умело обводить вокруг пальца) у нее все же были, раз люди не просто верили ей, а отдавали последние деньги. В марте 2019 года 31-летняя гадалка познакомилась в поликлинике с женщиной и уверила, что на семью новой приятельницы наложили порчу и проклятие. А «целительница» знает, как помочь. И с марта 2019-го по май 2020 года экстрасенс начала проводить обряды снятия порчи. И брала за это деньги. В итоге более чем за год она получила более одного миллиона рублей наличными и золотыми украшениями.

Только после потери таких сбережений потерпевшая поняла, что попала на уловки шарлатанки. Полиция задержала псевдоэкстрасенса, которая вину признала и раскаялась. Еще до приговора суда она вернула часть средств.

Новоаннинский районный суд признал «целительницу» виновной в хищении чужого имущества путем обмана. Ее на 3 года лишили свободы с отбыванием срока в колонии общего режима. Но за решетку обманщица сядет не скоро. В 2020 года она стала мамой. Поэтому в тюрьме она окажется, когда ее ребенку исполнится 14 лет. Приговор не вступил в силу, его можно обжаловать.

Криминал